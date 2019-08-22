В ООН распространен Добровольный национальный обзор Арцаха

PanARMENIAN.Net - В Организации Объединенных Наций в качестве официального документа распространен Добровольный национальный обзор по реализации в Арцахе целей устойчивого развития, изложенных в «Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года». Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Документ представляет собой всеобъемлющий обзор политики, проводимой властями Арцаха в целях построения демократического государства и обеспечения экономического, социального и культурного развития на основе права народа Арцаха на самоопределение.

В нем представлена информация о прогрессе в деле реализации конкретных целей в области устойчивого развития, который достигнут невзирая на исходящие от Азербайджана серьезные вызовы в сфере безопасности, а также угрозы физическому существованию населения Республики Арцах. Национальный обзор был подготовлен по инициативе министерства иностранных дел Республики Арцах и утвержден Национальным советом устойчивого развития Арцаха. Текст документа опубликован на официальном сайте ООН.