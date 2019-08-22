Зеленский считает возвращение Крыма условием для участия РФ в G8
22 августа 2019 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения возможного участия России в G8 снова призвал вернуть «оккупированный Крым». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, после исключения России из G8 «ничего не изменилось».
По мнению Зеленского, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 украинских граждан, удерживаемых в России, было бы «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», пишут «Ведомости».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в G8 в 2020 году. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита».
Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма, с тех пор саммиты стран проходят в формате G7. Перед саммитом в 2018 года Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи.
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