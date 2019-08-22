В Арцахе произошло землетрясение
22 августа 2019 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 августа, в 09:41 по местному времени (в 05:41 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.7 в 20 км к северо-западу от города Мартакерт Республики Арцах Нагорно-Карабахской Республики).
Сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов.
Землетрясение ощущалось также в городах Горис, Ноемберян (РА), Шуши, Карвачар, Мартакерт и Степанакерт (Арцах) – силой 3-4 балла, а также Дрмбон и Атерк (Арцах) – силой 4 балла.
Географические координаты эпицентра – 40.29° северной широты и 46.60° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
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