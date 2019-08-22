ВОЗ не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу здоровью

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья человека. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном 22 августа.

Так, сотрудник ВОЗ Брюс Гордон отметил, что существует большой зазор между прогнозируемым объемом токсинов, который тело человека может поглотить без вреда, и теми показателями, которые будут считаться губительными. «Мы совершенно не обеспокоены», - отметил он, говоря о нынешних концентрациях в питьевой воде, пишет Deutsche Welle.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что если загрязнение будет продолжаться нынешними темпами, возможны долгосрочные последствия для водных экосистем на планете и для человечества в целом. «Необходимо уменьшить рост пластикового загрязнения во всем мире», - в свою очередь отметила другая представительница ВОЗ Мария Нейра. Она также призвала к более детальным исследованиям на эту тему.

Первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане было достигнуто 16 июня на встрече G20 в Японии. Вместе с тем выполнение договоренностей будет осуществляться на добровольных началах.

Ежегодно мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие, в частности, в организмы морских обитателей и птиц.