ВОЗ не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу здоровью
22 августа 2019 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья человека. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном 22 августа.
Так, сотрудник ВОЗ Брюс Гордон отметил, что существует большой зазор между прогнозируемым объемом токсинов, который тело человека может поглотить без вреда, и теми показателями, которые будут считаться губительными. «Мы совершенно не обеспокоены», - отметил он, говоря о нынешних концентрациях в питьевой воде, пишет Deutsche Welle.
Вместе с тем эксперты предупреждают, что если загрязнение будет продолжаться нынешними темпами, возможны долгосрочные последствия для водных экосистем на планете и для человечества в целом. «Необходимо уменьшить рост пластикового загрязнения во всем мире», - в свою очередь отметила другая представительница ВОЗ Мария Нейра. Она также призвала к более детальным исследованиям на эту тему.
Первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане было достигнуто 16 июня на встрече G20 в Японии. Вместе с тем выполнение договоренностей будет осуществляться на добровольных началах.
Ежегодно мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие, в частности, в организмы морских обитателей и птиц.
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