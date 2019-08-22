МИД РА: Вопрос оказавшегося в Азербайджане армянского солдата вызывает обеспокоенность
22 августа 2019 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос оказавшегося на территории Азербайджана военнослужащего Араика Казаряна продолжает вызывать обеспокоенность, заявил 22 августа журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
«Сейчас у меня новостей в этом плане нет, поскольку и Красный крест, и министерство обороны, и другие напрямую связанные с этим структуры занимаются вопросом. Этот вопрос требует комплексного подхода», - сказал он, пишет Aysor.am.
Глава МИД Армении подчеркнул при этом, что его встречи с министром иностранных дел Азербайджана продолжаются.
«Переговорный процесс продолжается, он не приостановлен. Оперативная связь с Азербайджаном действует довольно стабильно», - резюмировал глава МИД Армении.
Араик Казарян родом из села Ехегис Вайоцдзорской области. Новость о том, что он оказался на азербайджанской стороне, распространилась 13 августа. Министерство обороны Нагорного Карабаха подтвердило информацию, отметив, что военнослужащий покинул боевую позицию на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированной в юго-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах.
Азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана утверждают, что военнослужащего задержали у боевой позиции Физули и что «причиной его дезертирства стало бесчеловечное обращение в воинской части».
Министр обороны Армении Давид Тоноян назвал информацию в азербайджанских СМИ пропагандой. Министр уверен, что Араик Казарян оказался на азербайджанской стороне, заблудившись.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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