МИД РА: Вопрос оказавшегося в Азербайджане армянского солдата вызывает обеспокоенность

PanARMENIAN.Net - Вопрос оказавшегося на территории Азербайджана военнослужащего Араика Казаряна продолжает вызывать обеспокоенность, заявил 22 августа журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Сейчас у меня новостей в этом плане нет, поскольку и Красный крест, и министерство обороны, и другие напрямую связанные с этим структуры занимаются вопросом. Этот вопрос требует комплексного подхода», - сказал он, пишет Aysor.am.

Глава МИД Армении подчеркнул при этом, что его встречи с министром иностранных дел Азербайджана продолжаются.

«Переговорный процесс продолжается, он не приостановлен. Оперативная связь с Азербайджаном действует довольно стабильно», - резюмировал глава МИД Армении.

Араик Казарян родом из села Ехегис Вайоцдзорской области. Новость о том, что он оказался на азербайджанской стороне, распространилась 13 августа. Министерство обороны Нагорного Карабаха подтвердило информацию, отметив, что военнослужащий покинул боевую позицию на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированной в юго-восточном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана утверждают, что военнослужащего задержали у боевой позиции Физули и что «причиной его дезертирства стало бесчеловечное обращение в воинской части».

Министр обороны Армении Давид Тоноян назвал информацию в азербайджанских СМИ пропагандой. Министр уверен, что Араик Казарян оказался на азербайджанской стороне, заблудившись.