В Британии снимут сериал про Путина
22 августа 2019 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина. Он будет называться «Путин: история русского шпиона».
Производством сериала по заказу телеканала будет заниматься британская студия Rogan Productions, которая ранее уже сотрудничала с Channel 4 и BBC. Съемки будут проходить в России, США и Европе, в том числе Великобритании, пишут «Ведомости».
Сериал будет посвящен тому, как «знания Путина в области шпионажа» и личный опыт повлияли на его политику, Россию и современный мир, отмечается в сообщении. Эта история будет рассказана «самим Путиным, близкими ему людьми и теми, кого больше всего затронули его действия».
Режиссером сериала стал Ник Грин. Он снимал фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery, документальный сериал об Иисусе Христе для CNN, а также о советском подводнике Василии Архипове.
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