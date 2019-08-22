Jamiroquai выступит с концертом в Ереване

PanARMENIAN.Net - Популярная британская музыкальная группа Jamiroquai даст концерт в Ереване.

Концерт в рамках фестиваляSilk Note состоится в столице Армении 6 ноября. Британская группа выступит на стадионе «Раздан».

Концерт в Армении организован усилиями благотворительного фонда «Мой шаг» и общественной организации «Международная ассоциация развития культурного туризма».

За свою карьеру британская группа Jamiroquai, которую возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей, выпустила 9 альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая «Грэмми» и 4 награды MTV, а их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Позднее музыка Jamiroquai стала охватывать много направлений, включая поп-фанк, диско, рок, регги, электронные направления и другие.