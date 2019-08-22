Консультативная группа НАТО приехала в Армению
22 августа 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - С 19 по 22 августа с очередным визитом в Армении находилась команда НАТО, предоставляющая консультативную поддержку министерству обороны РА по вопросам развития оборонного образования и укрепления этики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Целью визита было участие в запуске пилотной программы по предмету «Хорошее управление и этика» в военно-учебных заведениях МО Армении и проведение профессиональных обсуждений.
С армянской стороны к работе с консультативной группой были привлечены соответствующие подразделения Минобороны РА, представители профессорско-преподавательского и руководящего состава Военного университета им. В. Саркисяна и Военно-авиационного университета им. маршала А. Ханферянца.
19 августа консультативную группу принял начальник Центра прав человека и реформ МО РА, полковник Александр Аветисян. Были обсуждены вопросы, касающиеся процесса самооценки программы укрепления этики НАТО и организации мероприятий, ожидаемых в ее рамках. Представители НАТО с удовлетворением отметили прогресс в рамках процесса самооценки и выразили готовность расширить сотрудничество в этом направлении.
20 и 21 августа были организованы визиты консультативной группы в военно-учебные заведения, в которых с 2019 года для курсантов первого курса учебного года стартовала пилотная программа по предмету «Хорошее управление и этика». Были проведены встречи с руководством военных учебных заведений и ответственными за учебный процесс. Визит консультативной группы был обобщен на встрече с представителями соответствующих подразделений МО Армении.
Стороны согласовали дальнейшие программы и ориентиры сотрудничества консультативной группы НАТО с военно-учебными заведениями оборонного ведомства Армении.
В ходе визита министерство обороны РА организовало встречи консультативной группы также и в учреждениях полицейской системы.
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