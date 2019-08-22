Роналду: Месси делает меня лучше

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По его словам, Месси делает его лучше.

До перехода в туринский клуб перед началом минувшего сезона Роналду выступал за «Реал», и футболисты соперничали в чемпионате Испании.

«Я правда восхищаюсь его карьерой. Месси же говорил, что у него возникли проблемы, когда я ушел из ла лиги, потому что это было соперничество, которое он ценит. Наше противостояние — это хорошая история для футбола, но это не исключение из правил. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост были отличными соперниками в «Формуле-1», - отметил Роналду, пишет Sportbox.ru со ссылкой на TVI.

«Месси делает меня лучше и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не был с ним на обеде, но почему бы не сделать это в будущем? Я готов к этому», - заявил футболист.

С 2008 по 2017 годы Роналду и Месси делили между собой «Золотой мяч». У каждого из них по 5 наград лучшему футболисту сезона.