Парламент Косово самораспустился

PanARMENIAN.Net - Парламент Косово объявил о самороспуске. Соответствующее решение поддержали 89 из 120 депутатов, сообщил председатель парламента Кадри Весели 22 августа в Приштине.

Внеочередные выборы в бывшей мятежной провинции Сербии должны состояться в течение 45 дней, пишет Deutsche Welle.

Месяц назад после отставки премьер-министра Косово Рамуша Харадиная сразу несколько партий призвали провести досрочные выборы. Харадинай обосновал отставку повесткой в спецтрибунал в Гааге по военным преступлениям в ходе войны в Косово. На судебном заседании в конце июля он хранил молчание и лишь в самом конце заявил, что «всегда действовал в соответствии с нормами права».

Во время войны в Косово в 1998-99 годах Рамуш Харадинай командовал косовской повстанческой армией UCK. Власти Сербии обвиняют его в преступлениях против сербского меньшинства в Косово в годы войны. В результате войны в Косово погибли более 13 тысяч человек.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия, Китай, а также некоторые страны ЕС тоже не признают независимости Косово.