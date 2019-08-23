СМИ: Apple презентует 3 новых iPhone в сентябре

PanARMENIAN.Net - Apple в сентябре представит три новые модели iPhone, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о смартфонах новой линейки Pro iPhone. Новые модели заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Помимо этого компания планирует до конца года представить обновленные iPad Pro, новую модель Apple Watch и модернизированный MacBook Pro. Последний станет самым большим ноутбуком Apple c 2012 года. Его обновленная версия выйдет впервые за последние три года, пишут «Ведомости».

По информации источников издания, также будут представлены новые модели аксессуаров, в том числе AirPods и HomePod. Компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV + video и Apple Arcade.

Представитель Apple не стал комментировать информацию агентства.

Как отмечает Bloomberg, Apple рассчитывает, что вывод новых продуктов на рынок будет способствовать росту продаж в IV квартале 2019 года и в период праздников.