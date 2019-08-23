// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Apple презентует 3 новых iPhone в сентябре

СМИ: Apple презентует 3 новых iPhone в сентябре
23 августа 2019 - 10:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Apple в сентябре представит три новые модели iPhone, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о смартфонах новой линейки Pro iPhone. Новые модели заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Помимо этого компания планирует до конца года представить обновленные iPad Pro, новую модель Apple Watch и модернизированный MacBook Pro. Последний станет самым большим ноутбуком Apple c 2012 года. Его обновленная версия выйдет впервые за последние три года, пишут «Ведомости».

По информации источников издания, также будут представлены новые модели аксессуаров, в том числе AirPods и HomePod. Компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV + video и Apple Arcade.

Представитель Apple не стал комментировать информацию агентства.

Как отмечает Bloomberg, Apple рассчитывает, что вывод новых продуктов на рынок будет способствовать росту продаж в IV квартале 2019 года и в период праздников.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
CNBC. Apple reportedly plans to launch two ‘Pro’ iPhones within weeks
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после новозеландского теракта
Mail.ru откажется от использования паролей
Известна дата выхода Samsung Galaxy Note 10
Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» уже снят Официально картину никто не анонсировал, и детали о ней почти неизвестны.
Серена Уильямс и Мария Шарапова сыграют в первом круге US Open Встреча станет первой с 2016 года
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике (видео) Касаясь проблемы с пылью, Пашинян сказал, что источник пыли должен быть найден, и если проблема не будет решена, рудник «будет закрыт по закону».
Ереван - среди городов, куда путешественники из РФ возвращаются несколько раз в год По нескольку раз в год многие пассажиры из РФ летают также в Киев, Вильнюс, Белград, Ригу, Уральск, Минск и Кутаиси.