США официально отказались продавать Турции комплексы Patriot
23 августа 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа официально отказалась от своего предложения Турции о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причина - закупка Анкарой у России ЗРК С-400, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.
«Мы неоднократно предупреждали Турцию о том, что наше последнее предложение по Patriot будет отозвано, если она примет комплексы С-400. Срок нашего предложения по Patriot истек», - сказал собеседник телекомпании. В декабре 2018 года Госдеп США сообщил, что он одобрил возможную продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму в 3,5 млрд долларов, пишет Deutsche Welle.
Отмена предложения о приобретении Patriot - очередное наказание Турции за приобретение российских С-400.
США уже отстранили Анкару от участия в разработке новейшего истребителя F-35 и отказали ей в приобретении почти ста таких самолетов. Неясно также, собирается ли администрация Трампа вводить санкции против Турции на основании закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).
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