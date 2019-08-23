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«Арарат-Армения» выиграл у люксембургского «Дюделанжа» со счетом 2:1

«Арарат-Армения» выиграл у люксембургского «Дюделанжа» со счетом 2:1
23 августа 2019 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская команда «Арарат-Армения» 22 августа встретилась с люксембургским «Дюделанжем» в первом матче плей-офф квалификационного раунда и одержала победу со счетом 2:1.

Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.

Первый гол в составе армянской команды забилМаилсон Лима. Во втором тайме счет сравнялся, однако на на последних секундах матча Илья Антонов из армянской команды забил решающий гол.

Ответный матч состоится 29 августа.

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