«Арарат-Армения» выиграл у люксембургского «Дюделанжа» со счетом 2:1

PanARMENIAN.Net - Армянская команда «Арарат-Армения» 22 августа встретилась с люксембургским «Дюделанжем» в первом матче плей-офф квалификационного раунда и одержала победу со счетом 2:1.

Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.

Первый гол в составе армянской команды забилМаилсон Лима. Во втором тайме счет сравнялся, однако на на последних секундах матча Илья Антонов из армянской команды забил решающий гол.

Ответный матч состоится 29 августа.