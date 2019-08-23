Ереван - среди городов, куда путешественники из РФ возвращаются несколько раз в год
23 августа 2019 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в список городов, в которые путешественники из России возвращаются несколько раз в год. Об этом сообщает эксперты сервиса Туту.ру.
Они проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019 года и составили рейтинг городов, в которые путешественники возвращались более одного раза (уникальность клиента проверялась по фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения), пишет РИА Новости.
Так, зарубежный рейтинг посещений городов возглавляют Львов, Кишинев и Лондон. А среди пассажиров-рекордсменов можно отметить тех, кто за год 16 раз посетил Киев, по 15 раз — Лондон и Вильнюс, 14 раз — Ереван.
По нескольку раз в год многие пассажиры из РФ летают также в Киев, Вильнюс, Белград, Ригу, Уральск, Минск и Кутаиси.
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