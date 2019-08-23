Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в городе Джермук, он ходит по домам, общается с жителями, спрашивает их мнение относительно Амулсарского золоторудного местонахождения.

В беседе с жителями Джермука премьер сказал, что работа Амулсара никоим образом не должна влиять на чистоту почвы, воды или воздуха. Он добавил, что задача состоит в том, чтобы снизить риск до нуля.

«Согласно плану, будут проводиться еженедельные, ежемесячные наблюдения, растущая на горе трава должна быть подвергнута лабораторным испытаниям», - сказал он.

«До революции (бархатной революции весной 2018 года) на этой маленькой горе были выполнены работы на 400 миллионов долларов. 400 миллионов долларов! Представьте, насколько изменилась эта гора. У нас нет другого выбора», - добавил премьер.

Касаясь проблемы с пылью, Пашинян сказал, что источник пыли должен быть найден, и если проблема не будет решена, рудник «будет закрыт по закону».

Жители Джермука в основном выступают против эксплуатации рудника и говорят, что гора должна оставаться и служить курортом, а не становиться «рабочим городком».

Многие джермукцы, узнав о визите премьера, собрались на центральных улицах города. Они выкрикивали «Амулсар без рудника». Обратившись к ним, Пашинян сказал, что в течение года он слушает, что ему говорят, читает, что пишут, и смотрит все видео.

«Я все знаю»,- уверил премьер.

В ходе выступления в парламенте 24 октября 2018 года тогда еще и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил: «Если будет обосновано, что эксплуатация безопасна для Севана и водной системы Джермука, то проект будет реализован. Однако, если есть угроза, то будучи премьер-министром, я не смогу разрешить его реализацию вне зависимости от чего-либо».

Похожее заявление премьер Пашинян сделал 19 августа после акций протеста против эксплуатации рудника перед зданием Национального собрания. Кстати, в ходе акции полиция применила силу и подвергла приводу нескольких граждан.

Во время своего полуторачасового выступления в прямом эфире Facebook премьер дал согласие на эксплуатацию Амулсарского месторождения, а также вновь заявил, что если в результате эксплуатации рудника будет причинен хоть 0.1% ущерба окружающей среде, правительство предоставит компании 90 дней на решение проблемы, и если проблема не будет решена, рудник будет закрыт.