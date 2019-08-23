В работе Facebook наблюдаются сбои

PanARMENIAN.Net - Пользователи социальной сети Facebook из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса. По данным сайта Downdetector, проблемы в работе соцсети наблюдаются с вечера 22 августа.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные были связаны с входом на сайт (20%), пишет «Ъ».

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии. Больше всего жалоб поступает из разных городов России.