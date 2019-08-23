// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В работе Facebook наблюдаются сбои

В работе Facebook наблюдаются сбои
23 августа 2019 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи социальной сети Facebook из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса. По данным сайта Downdetector, проблемы в работе соцсети наблюдаются с вечера 22 августа.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные были связаны с входом на сайт (20%), пишет «Ъ».

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии. Больше всего жалоб поступает из разных городов России.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после новозеландского теракта
Mail.ru откажется от использования паролей
Известна дата выхода Samsung Galaxy Note 10
Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» уже снят Официально картину никто не анонсировал, и детали о ней почти неизвестны.
Серена Уильямс и Мария Шарапова сыграют в первом круге US Open Встреча станет первой с 2016 года
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике (видео) Касаясь проблемы с пылью, Пашинян сказал, что источник пыли должен быть найден, и если проблема не будет решена, рудник «будет закрыт по закону».
Ереван - среди городов, куда путешественники из РФ возвращаются несколько раз в год По нескольку раз в год многие пассажиры из РФ летают также в Киев, Вильнюс, Белград, Ригу, Уральск, Минск и Кутаиси.