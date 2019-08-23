В работе Facebook наблюдаются сбои
23 августа 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи социальной сети Facebook из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса. По данным сайта Downdetector, проблемы в работе соцсети наблюдаются с вечера 22 августа.
Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные были связаны с входом на сайт (20%), пишет «Ъ».
О проблемах сообщают пользователи из Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии. Больше всего жалоб поступает из разных городов России.
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