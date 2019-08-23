Серена Уильямс и Мария Шарапова сыграют в первом круге US Open
23 августа 2019 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - По итогам жеребьевки основной стадии турнира серии Большого шлема US Open российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с соперницей из США, женой американского бизнесмена армянского происхождения, соучредителя социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна - Сереной Уильямс.
Встреча станет первой с 2016 года. Ранее Уильямс и Шарапова встречались в официальных матчах 21 раз, российской спортсменке удалось только дважды выиграть американскую теннисистку, пишет «Ъ».
В рейтинге теннисисток WTA Серена Уильямс находится на восьмой строчке (3935 очков), Мария Шарапова опустилась на 87-ю строчку (696 очков) из-за того, что начиная с прошлой осени ее практически постоянно преследуют различные травмы.
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