Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» уже снят

PanARMENIAN.Net - Боб Оденкерк, который сыграл Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие», заявил, что полнометражный сиквел шоу уже снят.

«Я не в курсе, что люди знают, а чего ― нет. Мне трудно поверить, что вы не знаете, что фильм уже снят. Они сделали это. Вы понимаете, что я имею в виду? Как, это секрет? Но это правда! Они проделали отличную работу, чтобы сохранить это в тайне», - заявил актер, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Официально картину никто не анонсировал, и детали о ней почти неизвестны.

Сообщалось, что в фильме примет участие Аарон Пол (Джесси Пинкман из сериала), а его премьера запланирована на 2020 год. Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» должен выйти на стриминговом сервисе Netflix и американском телеканале AMC.