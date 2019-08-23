Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» уже снят
23 августа 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Боб Оденкерк, который сыграл Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие», заявил, что полнометражный сиквел шоу уже снят.
«Я не в курсе, что люди знают, а чего ― нет. Мне трудно поверить, что вы не знаете, что фильм уже снят. Они сделали это. Вы понимаете, что я имею в виду? Как, это секрет? Но это правда! Они проделали отличную работу, чтобы сохранить это в тайне», - заявил актер, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Официально картину никто не анонсировал, и детали о ней почти неизвестны.
Сообщалось, что в фильме примет участие Аарон Пол (Джесси Пинкман из сериала), а его премьера запланирована на 2020 год. Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» должен выйти на стриминговом сервисе Netflix и американском телеканале AMC.
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