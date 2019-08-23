// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

РФ усилит и модернизирует армию Абхазии

РФ усилит и модернизирует армию Абхазии
23 августа 2019 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария.

Министры встретились 23 августа в Москве. По итогам переговоров подписано соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран, а также проведении модернизации Вооруженных сил Абхазии. О размере финансовой помощи не сообщается, пишет Lenta.ru.

Шойгу напомнил, что Россия и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств. Также глава Минобороны отметил важное значение развития совместной военной базы, которая обеспечивает безопасность в регионе. «Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности», — подчеркнул министр.

Москва официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тогда в регион были введены российские войска. Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Россия усилит армию Абхазии
TASS. Russia to finance modernization of Abkhazia’s Armed Forces
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
ООН: Более 5.6 млн детей в мире состоят в принудительном браке
В Ирландии аэропорт приостановил работу из-за пожара на самолете
Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на военном складе в РФ
Бритвенная индустрия несет убытки из-за моды на бороды
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Спикер парламента РА: ЕС является важным партнером для Армении Спикер парламента отметил, что он рад вновь встретиться с послом, который за годы своей работы доказал, что является настоящим другом Армении.
Huawei потеряла около $10 млрд из-за торговых ограничений США По его словам, Huawei ищет способы заменить ключевых американских поставщиков и продолжает разрабатывать альтернативные американским технологии, необходимые для изготовления оборудования.
Пашинян: Армянский народ никогда не допустит утраты государственности, суверенитета и права По его словам, Карабахская война, война в апреле 2016 года, события апреля-мая 2018 года показали, что армянский народ может решать кажущиеся непреодолимыми и невозможными проблемы
Полнометражный сиквел «Во все тяжкие» уже снят Официально картину никто не анонсировал, и детали о ней почти неизвестны.