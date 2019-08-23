Пашинян: Армянский народ никогда не допустит утраты государственности, суверенитета и права

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю дня принятия Декларации Независимости РА. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Поздравляю всех нас с днем принятия Декларации Независимости Республики Армения. Со дня принятия Верховным Советом Декларации Независимости Армении прошло 29 лет. Это стало проявлением единой и коллективной воли армянского народа, ознаменовав начало армянской государственности.

Каждый день этих лет подтверждения суверенитета был для нас непрерывной цепью сложностей, внутренних и внешних вызовов, известных и секретных испытаний, которые нам удалось преодолеть благодаря единой воле и преданности», - отметил премьер.

По его словам, Карабахская война, война в апреле 2016 года, события апреля-мая 2018 года показали, что армянский народ может решать кажущиеся непреодолимыми и невозможными проблемы, полагаясь исключительно на свой потенциал, коллективную волю и непоколебимую веру в развитие.

«Уверен, что армянский народ более никогда не допустит утраты государственности, суверенитета и права. На планете Земля Республика Армения должна существовать вечно, высоко размахивая триколором, символизирующим наш дух и гордость, нашу свободу и суверенитет.

Да хранит Бог Республику Армения», - заключил премьер.