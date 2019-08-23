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Huawei потеряла около $10 млрд из-за торговых ограничений США

Huawei потеряла около $10 млрд из-за торговых ограничений США
23 августа 2019 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год. Об этом заявил заместитель председателя компании Эрик Сюй.

По его словам, Huawei ищет способы заменить ключевых американских поставщиков и продолжает разрабатывать альтернативные американским технологии, необходимые для изготовления оборудования, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, названный Сюем ущерб немного меньше первоначальной оценки, которую давал основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. Тогда он говорил, что из-за ограничений США Huawei будет вынуждена снизить производственные мощности, из-за чего выручка в ближайшие два года сократится на $30 млрд относительно прогнозов.

23 августа Huawei представила новый процессор Ascend 910 со встроенным искусственным интеллектом. Компания надеется, что он составит конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp.

9 августа компания представила собственную операционную систему для смартфонов HarmonyOS (китайский вариант названия – Hongmeng). Со временем Huawei собирается заменить ею Android в своих продуктах.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд
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