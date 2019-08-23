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Спикер парламента РА: ЕС является важным партнером для Армении

Спикер парламента РА: ЕС является важным партнером для Армении
23 августа 2019 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян 23 августа принял главу делегации Европейского Союза в РА посла Петра Свитальского, который завершает свою дипломатическую миссию в РА. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер парламента отметил, что он рад вновь встретиться с послом, который за годы своей работы доказал, что является настоящим другом Армении. Арарат Мирзоян добавил, что ему было очень приятно сотрудничать с послом Свиталальским.

Спикер подтвердил, что ЕС является важным партнером для Армении, и нужно прилагать постоянные усилия для окончательной ратификации Соглашения Армения-ЕС и зарегистрировать новые успехи в остальных направлениях совместной повестки дня.

По словам посла ЕС, для него было большой честью работать в период столь важных для Армении событий, подчеркнув, что особенно за последние два года был достигнут большой прогресс в отношениях Армения-ЕС, в чем сыграли свою роль также Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, повестка проводимых в Армении реформ.

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