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ДТП в Краснодарском крае: Погибли 3 граждан Армении

ДТП в Краснодарском крае: Погибли 3 граждан Армении
24 августа 2019 - 12:38 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей «Нисан» и «Опель» под Армавиром (Краснодарский край) погибли трое граждан Армении (1938, 1984, 1988 г.р.). Об этом сообщило посольство РА в России.

В результате ДТП пострадала гражданка Армении (2013 г.р.). Девочка доставлена в ГБ МО города Армавир, находится в реанимации.

ДТП произошло вечером 23 августа на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», в районе поселка Заветный.

Посольство и Генеральное консульство РА в Ростове-на-Дону находятся на постоянной связи с соответствующими органами РФ и медучреждением.

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Запись посольства Армении в РФ
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