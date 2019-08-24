Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
24 августа 2019 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым рассмотреть вопрос о реформе мировой системы отношений. Об этом французский лидер заявил в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.
«Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы», – сказал Макрон. Он пообещал поднять эту тему на саммите G7, который должен состояться 24–26 августа в Биаррице, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство France Presse.
Макрон пояснил, что действующая модель международных отношений «заржавела», поскольку деградировала сама система демократии. «А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума – так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», – отметил Макрон.
Макрон имеет степень магистра философии, он в 2008–2011 гг. работал инвестиционным банкиром, а с 2011 по 2012 год был управляющим партнером Банка Ротшильда. С 2014 по 2016 г. занимал пост министра экономики Франции. В апреле 2016 года Макрон создал движение «Вперед», благодаря которому победил на выборах президента страны в 2017 году Однако в 2006–2009 г. он состоял в социалистической партии.
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