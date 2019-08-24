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Мэтью Макконахи купил футбольный клуб

Мэтью Макконахи купил футбольный клуб
24 августа 2019 - 12:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский актер Мэтью Макконахи стал одним из совладельцев футбольного клуба «Остин», который начнет выступать в Главной лиге футбола (MLS) в 2021 году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Также свою долю во франшизе приобрел американский бизнесмен Брайан Шеффилд. Планируется, что клуб начнет свои выступления в 2021 году. Тогда же откроется и стадион «Остина», рассчитанный на 20,5 тысячи зрителей, пишет Lenta.ru.

Остин — одна из четырех будущих команд лиги. Также в MLS появится «Интер Майами», владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем. Вместе с клубом «Нэшвилл» он начнет соревноваться в MLS с 2020 года. Кроме того, в чемпионате появится «Сэнт Луис».

Макконахи — обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в кинокартине «Даласский клуб покупателей». Он известен по работам в фильмах «Интерстеллар», «Мад», «Линкольн для адвоката» и сериале «Настоящий детектив».

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Мэтью Макконахи обзавелся футбольным клубом
Goal.com. Actor McConaughey joins MLS expansion team Austin FC as part owner
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