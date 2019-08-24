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Пашинян - Зеленскому: В отношениях Армении и Украины существует значительный потенциал

Пашинян - Зеленскому: В отношениях Армении и Украины существует значительный потенциал
24 августа 2019 - 13:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

«Примите мои теплые поздравления и искренние добрые пожелания по случаю национального праздника Украины – Дня независимости. Уверен, что последовательными усилиями вам удастся реализовать все программы, направленные на развитие и усиление Украины.

В дружественных отношениях между Арменией и Украиной существует значительный потенциал, реализация которого отвечает интересам наших народов», - говорится в послании.

Пашинян выразил уверенность, что совместными усилиями можно придать новое качество армяно-украинскому многостороннему сотрудничеству.

«В этой связи я также придаю большое значение возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии. Наличие и деятельность многочисленной армянской общины в Украине и организованной в Армении украинской общины служат дополнительным стимулом в вопросе углубления двусторонних дружеских связей.

Желаю вам, многоуважаемый господин Зеленский, успехов во всех начинаниях и всех благ, а дружественному народу Украины – мира и благоденствия», - отметил Пашинян.

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