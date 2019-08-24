Пашинян - Зеленскому: В отношениях Армении и Украины существует значительный потенциал
24 августа 2019 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
«Примите мои теплые поздравления и искренние добрые пожелания по случаю национального праздника Украины – Дня независимости. Уверен, что последовательными усилиями вам удастся реализовать все программы, направленные на развитие и усиление Украины.
В дружественных отношениях между Арменией и Украиной существует значительный потенциал, реализация которого отвечает интересам наших народов», - говорится в послании.
Пашинян выразил уверенность, что совместными усилиями можно придать новое качество армяно-украинскому многостороннему сотрудничеству.
«В этой связи я также придаю большое значение возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии. Наличие и деятельность многочисленной армянской общины в Украине и организованной в Армении украинской общины служат дополнительным стимулом в вопросе углубления двусторонних дружеских связей.
Желаю вам, многоуважаемый господин Зеленский, успехов во всех начинаниях и всех благ, а дружественному народу Украины – мира и благоденствия», - отметил Пашинян.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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