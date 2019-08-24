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Во Франции произошли столкновения с полицией накануне саммита «большой семерки»

Во Франции произошли столкновения с полицией накануне саммита «большой семерки»
24 августа 2019 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Накануне саммита «большой семерки» в ночь на 24 августа во французском Юррюне произошли столкновения протестующих с полицией. Четыре полицейских получили легкие ранения, десятки демонстрантов были задержаны.

Юррюнь находится примерно в 20 километрах от Биаррица, где 24 августа начнется саммит мировых лидеров G7. На территории коммуны разбили лагерь активисты, которые выступают против проведения саммита. 23 августа они попытались блокировать участок дороги, а позднее перекрыли путь в лагерь и возвели небольшие баррикады. Полиция применила против демонстрантов резиновые пули, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь, сам Биарриц охраняется и остается недоступным для протестующих. Однако вокруг курортного города разбито уже несколько лагерей активистов. Днем 24 августа планируется крупная акция против саммита «большой семерки». Французское правительство направило в регион около 13 тысяч сотрудников полиции, которые должны подавлять возможные беспорядки во время мероприятия.

В преддверие саммита президент США Дональд Трамп предложил возобновить членство России в формате «большой восьмерки». Его идею поддержал французский президент Эмманюэль Макрон, связавший возвращение РФ в G8 с разрешением конфликта в Украине. Однако Лондон и Берлин выступили категорически против этой инициативы: в свете событий в Украине и Солсбери России пока не время возвращаться, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в Берлине 21 августа.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после аннексии Москвой украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, однако предложение не нашло отклика у других его членов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Во Франции произошли столкновения с полицией накануне саммита G7
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