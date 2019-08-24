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Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис

Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
24 августа 2019 - 15:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Второй год подряд список возглавила Скарлетт Йоханссон, за год заработавшая $56 млн. Укрепить позиции в рейтинге ей позволили роль в финальной части «Мстителей» и аванс за другой фильм Marvel – «Черная вдова».

Новичками рейтинга стали Элизабет Мосс ($24 млн) и Марго Робби ($23,5 млн), занявшие седьмое и восьмое места соответственно. Также в топ-10 в этом году вернулись София Вергара (она заняла второе место с $44,1 млн) и Риз Уизерспун ($35 млн, третье место), пишут «Ведомости».

Помимо них в десятку вошли Николь Кидман ($34 млн), Дженнифер Энистон ($28 млн), Кейли Куоко ($25 млн), Шарлиз Терон ($23 млн) и Эллен Помпео ($22 млн).

В общей сложности десять самых высокооплачиваемых актрис мира за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года заработали $314,6 млн, подсчитал Forbes.

При составлении рейтинга учитывалась сумма до вычета налогов и сборов. Это на 69% больше, чем по итогам предыдущего периода. Однако эта сумма намного меньше, чем суммарный доход десяти самых высокооплачиваемых актеров-мужчин ($588,3 млн).

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Vedomosti.ru: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
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