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Президент Абхазии будет избран во втором туре

Президент Абхазии будет избран во втором туре
26 августа 2019 - 11:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Кандидаты в президенты Абхазии - действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния вышли во второй тур. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики, пишет ТАСС.

Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.

«Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния», - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Скорее всего, второй тур состоится 8 сентября.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Кандидаты в президенты Абхазии Хаджимба и Квициния вышли во второй тур
RFE/RL. Georgia's Separatist Abkhazia Heads To Runoff In 'Presidential Vote’ Deemed 'Sham'
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