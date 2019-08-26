Президент Абхазии будет избран во втором туре

PanARMENIAN.Net - Кандидаты в президенты Абхазии - действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния вышли во второй тур. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики, пишет ТАСС.

Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.

«Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния», - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Скорее всего, второй тур состоится 8 сентября.