В Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие
26 августа 2019 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время разгона демонстрантов. Об этом журналистам рассказали представители полиции. Полицейский стрелял в воздух после того, как его окружили несколько демонстрантов.
Ранее в тот же день полиция Гонконга впервые применила водометы для разгона протестующих. Во время согласованного митинга начались беспорядки, участники акции начали блокировать улицы и возводить баррикады, кидать в полицейских булыжники и «коктейли Молотова», пишет Deutsche Welle.
Полиция применила слезоточивый газ. Почти 50 человек получили ранения, во время беспорядков были задержаны 65 человек. Протесты гонконгцев против закона об экстрадиции в Китай, а также в целом против растущего влияния Пекина в регионе, продолжаются три месяца.
Протестующие также требовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Волна протестов стала крупнейшей за десятки лет, на них выходят сотни тысяч человек.
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