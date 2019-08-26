Германия завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС
26 августа 2019 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Германия завершила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.
«Германия 23 августа уведомила Совет ЕС о доведении до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом», – отметила она.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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