В Армении возбудили уголовное дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
26 августа 2019 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении возбудили уголовное дело «о халатном отношении к службе» из-за срыва тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания.
В мае Минобороны республики впервые в своей истории объявило конкурс на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS. Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России, пишет РИА Новости.
В Минобороны Армении подтвердили информацию об уголовном деле.
«Вся дополнительная информация будет предоставлена по окончании работы следственных органов», — сказал представитель ведомства.
ORSIS — часть группы «Промтехнологии» — на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику. В компании заявили, что теперь она в черном списке.
«В ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям», — рассказал представитель ORSIS.
По его словам, Минобороны Армении также потребовало выплату по банковской гарантии в несколько сотен тысяч долларов, хотя по закону это возможно, только если компания выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.
«Мы обратились в апелляционную комиссию — дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру, и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф «совершенно секретно», хотя сам тендер был закрытый, но несекретный», — поделился подробностями представитель компании.
По его мнению, сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Предполагалось, что предприятие будет создано на российские инвестиции, речь шла о сумме в несколько миллионов долларов.
Самое значимое
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
Boeing возобновит полеты 737 MAX до конца года «Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года», - сказал Тинсет, пишет «Интерфакс».
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат Это уже седьмой штат, в котором военные будут помогать в тушении пожаров.
Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа Сообщений о потерях в результате ударов не поступало
PewDiePie - первый блогер со 100 млн подписчиков на YouTube Тем не менее он стал вторым в истории, кому удалось достигнуть 100 млн подписчиков на сервисе