PewDiePie - первый блогер со 100 млн подписчиков на YouTube
26 августа 2019 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - YouTube-канал Феликса Чельберга под ником PewDiePie набрал 100 млн подписчиков. Чельберг первым из блогеров сумел преодолеть эту отметку.
Тем не менее он стал вторым в истории, кому удалось достигнуть 100 млн подписчиков на сервисе. В мае 2019 года индийский YouTube-канал T-series, на котором публикуются музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, первым в истории сервиса набрал 100 млн подписчиков, пишет «Ъ».
Соперничество PewDiePie и T-series началось в октябре 2018 года, когда PewDiePie объявил о гонке с T-series. В поддержку PewDiePie запустили рекламную кампанию с билбордами и объявлениями по радио, сам Чельберг записал гимн по продвижению своего канала. Какое-то время каналы шли вровень, но первым 100 млн подписчиков набрал T-series.
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