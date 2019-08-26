PewDiePie - первый блогер со 100 млн подписчиков на YouTube

PanARMENIAN.Net - YouTube-канал Феликса Чельберга под ником PewDiePie набрал 100 млн подписчиков. Чельберг первым из блогеров сумел преодолеть эту отметку.

Тем не менее он стал вторым в истории, кому удалось достигнуть 100 млн подписчиков на сервисе. В мае 2019 года индийский YouTube-канал T-series, на котором публикуются музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, первым в истории сервиса набрал 100 млн подписчиков, пишет «Ъ».

Соперничество PewDiePie и T-series началось в октябре 2018 года, когда PewDiePie объявил о гонке с T-series. В поддержку PewDiePie запустили рекламную кампанию с билбордами и объявлениями по радио, сам Чельберг записал гимн по продвижению своего канала. Какое-то время каналы шли вровень, но первым 100 млн подписчиков набрал T-series.