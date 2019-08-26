Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа
26 августа 2019 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по позициям движения «Хамаса» в секторе Газа в ответ на обстрел ракетами территории Израиля палестинских радикалов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter. Сообщений о потерях в результате ударов не поступало.
Израильская авиация отметила, что нанесла удар «по целям на территории военной базы «Хамаса» в северной части сектора Газа», пишет «Ъ».
Ранее израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда. В городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.
Израиль и Палестина регулярно наносят друг по другу удары. В мае произошла эскалация конфликта, сектор Газа за сутки, 4 мая, выпустил около 400 ракет по территории Израиля. В ответ Израиль атаковал около 200 объектов движений «Хамас» и «Исламский джихад». В конце месяца сторонам удалось договориться о перемирии на полгода.
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