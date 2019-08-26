Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
26 августа 2019 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразильский штат Амазонас обратился за помощью к военным из-за непрекращающихся сильных лесных пожаров. Это уже седьмой штат, в котором военные будут помогать в тушении пожаров.
Соответствующий декрет, позволяющий задействовать военных в борьбе со стихийным бедствием, ранее подписал президент страны Жаир Болсонару. Сейчас в тушении пожаров задействованы более 43 тысяч солдат, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Agência Brasil.
Также минобороны Бразилии объявило, что военные начали использовать самолеты для того, чтобы сбрасывать воду на горящие леса, в том числе - два крупных транспортных авиалайнера Lockheed C-130 Hercules. Каждый может перевозить до 12 тысяч литров воды.
Количество лесных пожаров в Бразилии продолжает увеличиваться. С начала года там зафиксированы почти 80 тысяч пожаров, только лишь за 23 августа - более тысячи новых. Большинство из них - в Амазонии, крупнейшем в мире тропическом лесном массиве.
Президент Жаир Болсонару неоднократно отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, он расценивает это как «вмешательство во внутренние дела страны».
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