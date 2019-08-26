Boeing возобновит полеты 737 MAX до конца года
26 августа 2019 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Boeing планирует возобновить эксплуатацию модели Boeing 737 MAX в IV квартале 2019 года. Об этом сообщил вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет на пресс-конференции в Москве.
«Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года», - сказал Тинсет, пишет «Интерфакс».
По его словам, это решение прежде должно быть согласовано с авиавластями США. Boeing также находится в контакте по этому вопросу с авиавластями других стран.
Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.
В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.
Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. К 1 января 2019 года, по данным Boeing, операторам поставлено 350 таких лайнеров.
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