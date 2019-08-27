// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой

Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой
27 августа 2019 - 14:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и РФ остаются надежными стратегическими союзниками, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипслужбы Армении в зарубежных странах Мнацаканян рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана.

"Армения и Россия продолжают оставаться надежными стратегическими союзниками. Нас с российским народом объединяет общая история, тесные культурные и человеческие связи", - сказал глава ведомства.

По словам министра, союзническая повестка двусторонних связей обширна и включает военно-политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития, торгово-экономического сотрудничества, программы образовательного и культурного обмена.

"Армения придает важное значение интеграционным процессам в рамках ОДКБ и ЕАЭС, формированию и защите общих интересов всех стран-членов", - сказал Мнацаканян.

 Самое значимое
3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Тотальные проверки и отстранение судей: Пашинян объявил основные шаги судебной реформыТотальные проверки и отстранение судей: Пашинян объявил основные шаги судебной реформы
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Пашинян: Нелегитимная судебная система угрожает национальной безопасностиПашинян: Нелегитимная судебная система угрожает национальной безопасности
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
МО РА: Военные учения Азербайджана - ответ на заявление Армении о неуступке территорийМО РА: Военные учения Азербайджана - ответ на заявление Армении о неуступке территорий
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Кочарян вновь арестован
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 20 июня в Вашингтоне
Посольство РФ в РА: Встреча с Кочаряном была в рамках общения с политическими кругами
Пашинян поздравил новоизбранного генсека Совета Европы
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
Boeing возобновит полеты 737 MAX до конца года «Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года», - сказал Тинсет, пишет «Интерфакс».
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат Это уже седьмой штат, в котором военные будут помогать в тушении пожаров.
Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа Сообщений о потерях в результате ударов не поступало