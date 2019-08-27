Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
27 августа 2019 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Баку 2 сентября стартуют командно-штабное учения “Eternity-2019” с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
«В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей, и будет проводиться как в Центре военных игр Вооруженных Сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов», - сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Учение завершится 6 сентября.
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