Пашинян: Карабах вышел из Советского Азербайджана так же, как Азербайджан – из СССР
27 августа 2019 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Карабах покинул состав советского Азербайджана точно так же, как Советский Азербайджан вышел из состава СССР, и ничего удивительного в этом нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с дипломатическим корпусом страны.
Премьер подчеркнул, что его удивляет формула одинакового восприятия карабахского конфликта в одном ряду с абхазским, югоосетинйским или даже приднестровским. Премьер подчеркнул, что житель Южной Осетии или Абхазии может приехать в Тбилиси и продавать там свои товары, закупиться необходимым и вернуться обратно, а граждан России армянской национальности разворачивают в аэропорту Баку из-за фамилии. «Иногда это дает более комплексное представление о сути карабахского вопроса, чем часовые лекции», - сказал премьер Армении. «Этот пример – я имею ввиду, пример бакинского аэропорта, показывает, как сформировался статус кво в Карабахе, и каким будет его альтернатива» , - подчеркнул Пашинян.
«Все забыли, что вопросе карабахского урегулирования с самого начала было три стороны, что это, по сути, единственный международно признанный формат, что как Азербайджан покинул состав СССР и никто не увидел в этом ничего странного, так и бывшая НКАО вышла из состава советского Азербайджана – и это тоже не следует считать странностью, что если президент Азербайджана будет делать агрессивные заявления, не странно, если такие же заявления будут звучать из Армении, и так далее», - подчеркнул Пашинян.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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