Главное об аресте экс-начальника комитета госдоходов Армении

PanARMENIAN.Net - 27 августа Служба национальной безопасности Армении объявила об аресте экс-начальника комитета осдоходов страны и экс-министра финансов Гагика Хачатряна и его племянника, икс-сотрудника КГД Карена Хачатряна.

В разговоре с журналистами глава СНБ сообщил, что уголовное дело возбуждено по фактам растраты в особо крупных размерах и злоупотреблений служебным положением. По его словам речь идет о нарушениях на «десятки миллионов долларов».

Вечериом того же ня адвокат Хачатряна Ерем Саргсян сообщил скупые детали об обвинениях, выдвинутых против экс-чиновника. По словам юриста, одно из них касается получения зарплат некоторыми сотрудниками КГД без посещения работы. Саргсян при этом отметил, что вину Хачатряна и вообще его осведомленность еще предстоит уточнить.

По словам адвоката, арест его подзащитного является неправомерным и будет оспорен в суде. Он также заявил, что Хачатрян не собирается скрыться из страны – в качестве доказательства Саргсян привел тот факт, что экс-чиновник вернулся в страну по первому звонку следствия, будучи в Германии на лечении.

Хачатрян занимал пост главы КГД в 2008-2014 года, после чего – до 2016 года, занимал должность министра финансов.