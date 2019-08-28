Главное об аресте экс-начальника комитета госдоходов Армении
28 августа 2019 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 августа Служба национальной безопасности Армении объявила об аресте экс-начальника комитета осдоходов страны и экс-министра финансов Гагика Хачатряна и его племянника, икс-сотрудника КГД Карена Хачатряна.
В разговоре с журналистами глава СНБ сообщил, что уголовное дело возбуждено по фактам растраты в особо крупных размерах и злоупотреблений служебным положением. По его словам речь идет о нарушениях на «десятки миллионов долларов».
Вечериом того же ня адвокат Хачатряна Ерем Саргсян сообщил скупые детали об обвинениях, выдвинутых против экс-чиновника. По словам юриста, одно из них касается получения зарплат некоторыми сотрудниками КГД без посещения работы. Саргсян при этом отметил, что вину Хачатряна и вообще его осведомленность еще предстоит уточнить.
По словам адвоката, арест его подзащитного является неправомерным и будет оспорен в суде. Он также заявил, что Хачатрян не собирается скрыться из страны – в качестве доказательства Саргсян привел тот факт, что экс-чиновник вернулся в страну по первому звонку следствия, будучи в Германии на лечении.
Хачатрян занимал пост главы КГД в 2008-2014 года, после чего – до 2016 года, занимал должность министра финансов.
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