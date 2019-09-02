Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до наивысшей категории

PanARMENIAN.Net - Надвигающийся на Багамы и южное побережье США ураган «Дориан» усилился до самой высокой – пятой – категории. Об этом сообщил Национальный ураганный центр. Скорость ветра в эпицентре достигает почти 260 км/ч.

Ожидается, что в ближайшее время стихия обрушится на остров Абако, расположенный в северной части Багамских островов. Там проводится эвакуация населения. Сообщается, что высота волн может достигать 5–6 м, пишут «Ведомости».

До американского штата Флорида ураган, предположительно, дойдет 2 сентября. Ослабеет ли он к этому времени, пока неясно. В связи с приближением стихии президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу.