Граждане Армении пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае
2 сентября 2019 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 сентября на 316-м км трассы «Кавказ» в Минераловодском городском округе Ставропольского края произошло столкновение грузового автомобиля МАN и минивэна Mercedes.
Как сообщает краевое управление МЧС, в минивэне находились 8 человек (детей нет), пострадали пять человек, погибших нет.
Среди пострадавших - 4 граждан Армении. Всех пострадавших госпитализировали больницу Пятигорска, все пациенты стабильны, средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медпомощь в полном объеме.
Самое значимое
По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам
По его словам, у правительства имеется четкая информация о том, что рудник не вредит окружающей среде.
Согласно проекту, заемщикам, оказавшимся в «трудных жизненных ситуациях», предоставляется возможность взять ипотечный отпуск.
Отмечается, что целью проведенного 7 июня мониторинга миссии МАГАТЭ являлась проверка выполнения предложений и рекомендаций организации.
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