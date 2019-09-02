Граждане Армении пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае

PanARMENIAN.Net - 1 сентября на 316-м км трассы «Кавказ» в Минераловодском городском округе Ставропольского края произошло столкновение грузового автомобиля МАN и минивэна Mercedes.

Как сообщает краевое управление МЧС, в минивэне находились 8 человек (детей нет), пострадали пять человек, погибших нет.

Среди пострадавших - 4 граждан Армении. Всех пострадавших госпитализировали больницу Пятигорска, все пациенты стабильны, средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медпомощь в полном объеме.