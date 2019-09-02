Самолет Ереван-Москва из-за неполадок незапланированно сел в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании «Армения», выполнявший рейс Ереван-Москва, совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок с электричеством. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

«Boeing 737 авиакомпании «Армения» при осуществлении рейса NGT 928 Ереван-Москва совершил посадку в аэропорту города Тбилиси из-за неполадки с электричеством.Члены экипажа и 118 пассажиров не пострадали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания принимает необходимые меры для устранения технических проблем и обеспечения безопасного перелета пассажиров в Москву. Обсуждается также возможность предоставления резервного самолета.