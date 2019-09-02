В Арцахе отмечают 28-ю годовщину независимости республики

PanARMENIAN.Net - 2 сентября отмечается День Республики Арцах. В 2019 году отмечается 28-я годовщина праздника.

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 99,89 % участников которого высказались за ее независимость. 6 января 1992 года парламент НКР первого созыва — Верховный Совет НКР — принял Декларацию «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики».

В связи с праздником в Степанакерт ожидается приезд гостей как из Еревана, так и из за рубежа. В ходе праздничных мероприятий в столице Арцаха пройдет концерт с участием звезд армянской эстрады.