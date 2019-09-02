В Арцахе отмечают 28-ю годовщину независимости республики
2 сентября 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 сентября отмечается День Республики Арцах. В 2019 году отмечается 28-я годовщина праздника.
2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР.
10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 99,89 % участников которого высказались за ее независимость. 6 января 1992 года парламент НКР первого созыва — Верховный Совет НКР — принял Декларацию «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики».
В связи с праздником в Степанакерт ожидается приезд гостей как из Еревана, так и из за рубежа. В ходе праздничных мероприятий в столице Арцаха пройдет концерт с участием звезд армянской эстрады.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
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