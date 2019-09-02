В Аргентине ограничили покупку долларов
2 сентября 2019 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На фоне падения курса национальной валюты песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой. Соответствующий указ подписал президент страны Маурисио Макри. Он был опубликован 1 сентября.
Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка. Физические лица не смогут покупать больше 10 тысяч долларов в месяц. Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года, пишет Deutsche Welle.
В указе говорится, что это вызвано необходимостью «более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики». Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.
Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.
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