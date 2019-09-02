Президент Арцаха: 28 лет назад армянский народ осуществил свою заветную мечту

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 2 сентября направил поздравительное послание по случаю Дня Республики Арцах. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

«От имени властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Республики Арцах – нашим важнейшим государственным праздником!

2 сентября 1991 года наш народ осуществил свою многолетнюю заветную мечту - самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, жить на свободной и независимой родине, сохраняя и лелея национальные ценности и традиции, веру и язык.

Это был трудный, но славный путь, который мы прошли рука об руку с нашими сестрами и братьями из Армении и Диаспоры, вместе преодолевая все трудности и испытания, вместе одерживая большие победы», - говорится в послании.

Отмечается, что сегодня народ Арцаха совместными усилиями одолевает выбранный им 28 лет назад путь, защищая и развивая Республику Арцах, последовательно укрепляя независимое и демократическое государство, создавая крепкую основу для надежного будущего последующих поколений.

«Вновь поздравляю вас со знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов во имя процветания нашей родины и благополучия нашего народа!» - отметил Саакян.

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 99,89 % участников которого высказались за ее независимость. 6 января 1992 года парламент НКР первого созыва — Верховный Совет НКР — принял Декларацию «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики».