«Рома» может купить у «Арсенала» Мхитаряна
2 сентября 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии.
«Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, пишет «Спортбокс».
Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Мхитарян провел три матча в АПЛ и лишь в одном вышел в стартовом составе.
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