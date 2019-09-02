Пашинян: Слава единому и победоносному армянскому народу

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 сентября по случаю 28-летия со дня провозглашения независимости Республики Арцах сделал запись на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня День провозглашения независимости Арцаха от Советского Азербайджана. Слава героическому народу Арцаха. Слава единому и победоносному армянскому народу!» - написал премьер.

«Этот день является историческим для всех нас - Армении, Арцаха, Диаспоры, всех армян. 28 лет назад, в этот день, Арцах был провозглашен республикой, фактически став независимой от Советского Азербайджана и вступив на путь построения независимой государственности. Этот путь был полон испытаний и успехов, потерь и достижений, войн и побед. Освободительная война в Арцахе - одна из блестящих страниц в истории армянского народа и воплощение нашей коллективной гордости», - говорится в поздравительном послании Пашиняна.

«С того исторического дня прошло 28 лет, а свободный и независимый Арцах сегодня является политической и исторической реальностью. Залогом побед армянского народа является наше единство, наша единая и непоколебимая воля во имя свободы, во имя независимости, подержания и развития нашей национальной идентичности. Так творились наши общенациональные победы. Бархатная революция также стала воплощением народного единства, которое лежало в основе борьбы за более свободную, демократическую и развивающуюся родину», - отмечается в послании.