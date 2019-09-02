Премьер Грузии уходит в отставку
2 сентября 2019 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Цель и основной мандат моей кандидатуры на посту премьер-министра Грузии в 2018 году состояли в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение наших государственных целей, превратились бы в руководство для развития страны. Рамки стратегического развития созданы, внедрены, и, соответственно, я принял решение покинуть пост, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию», - написал Бахтадзе, пишет Sputnik Грузия.
Грузинские СМИ полагают, что новым премьером Грузии может стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года.
До того, как стать премьером, Бахтадзе был министром финансов Грузии.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Министр обороны Арцаха: АО НКР твердо стоит на позициях защиты независимости страны Отмечается, что в результате всенародного единства независимый Арцах сумел одержать военную победу и обязать агрессивный Азербайджан к режиму прекращения огня.
Дочь Назарбаева переизбрали спикером Сената Казахстана Назарбаеву на должность спикера сената предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В Азербайджане начались совместные с Грузией и Турцией учения Учения продлятся до 6 сентября.
Пашинян: Слава единому и победоносному армянскому народу «Сегодня День провозглашения независимости Арцаха от Советского Азербайджана. Слава героическому народу Арцаха. Слава единому и победоносному армянскому народу!» - написал премьер.