Премьер Грузии уходит в отставку

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Цель и основной мандат моей кандидатуры на посту премьер-министра Грузии в 2018 году состояли в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение наших государственных целей, превратились бы в руководство для развития страны. Рамки стратегического развития созданы, внедрены, и, соответственно, я принял решение покинуть пост, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию», - написал Бахтадзе, пишет Sputnik Грузия.

Грузинские СМИ полагают, что новым премьером Грузии может стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года.

До того, как стать премьером, Бахтадзе был министром финансов Грузии.