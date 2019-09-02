В Азербайджане начались совместные с Грузией и Турцией учения

PanARMENIAN.Net - 2 сентября в Баку с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии стартовали командно-штабные учения Eternity-2019 с компьютерной поддержкой.

Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку для участия в учениях Eternity-2019, пишет Haqqin.az.

В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей и будет проводиться как в Центре военных игр ВС, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.

Учения продлятся до 6 сентября.