В Азербайджане начались совместные с Грузией и Турцией учения
2 сентября 2019 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 сентября в Баку с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии стартовали командно-штабные учения Eternity-2019 с компьютерной поддержкой.
Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку для участия в учениях Eternity-2019, пишет Haqqin.az.
В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей и будет проводиться как в Центре военных игр ВС, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.
Учения продлятся до 6 сентября.
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